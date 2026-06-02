Вертолёт МЧС не может вылететь к застрявшим в горах КБР туристам

Из-за непогоды вертолёт МЧС пока не может вылететь к четырём туристам, запросившим помощь в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил директор альплагеря «Безенги» Алий Анаев, чьи слова приводит РИА «Новости».

Утром в понедельник четверо туристов попросили о помощи после ухудшения погоды в горах Черекского района КБР. Группа из двух мужчин и двух женщин находится в хижине Джанги-Кош на высоте около 3200 метров. Туристы зарегистрировались в альплагере, с ними поддерживается связь, их состояние оценивается как нормальное. У них есть запас еды и воды.

«Они поднимались, когда было сухо, а теперь не могут спуститься из-за того, что выпал снег», — отметил Анаев.

