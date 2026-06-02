Более 500 снарядов: Российский танк месяц бил по ВСУ незаметно для ВСУ

Российский танк более месяца оставался незамеченным для украинских военных на одном из участков фронта в ДНР. Об этом рассказал командир экипажа с позывным Розела.

Он служит в соединении морской пехоты группировки войск «Центр». По его словам, боевая машина практически непрерывно выполняла задачи на передовой. Экипаж ежедневно совершал несколько выездов на огневые позиции. Иногда их число доходило до восьми за сутки. За все время машина выпустила по позициям противника свыше 500 снарядов.

«Месяц они не могли меня найти. Больше 500 снарядов я туда закинул. Для танка это реально много, это не артиллерия», — рассказал Розела РИА «Новости».

Командир пояснил, что основной задачей было максимально эффективно отработать по целям до перегрева ствола. По словам военнослужащего, бойцы настроены решительно и стараются выполнять все поставленные задачи.

«У нас девиз простой: мы ни одной задачи не оставляем невыполненной», — отметил он.

А в апреле в зоне СВО украинские силы в течение целой недели пытались уничтожить российский танк, обнаруженный на закрытой огневой позиции, потратив на это около 50 дронов, но противник потерпел фиаско.