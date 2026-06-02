Аэропорт Пулково перешёл на отправку рейсов по согласованию

Аэропорт Пулково продолжает принимать и отправлять самолёты, однако выполнение рейсов сейчас осуществляется в особом порядке. Об этом сообщили в Росавиации.

Работа воздушной гавани ведётся по согласованию с профильными государственными органами. Такой режим введён в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Пассажиров предупредили, что из-за действующих мер возможны изменения в расписании как прибывающих, так и вылетающих рейсов. Авиакомпании и службы аэропорта продолжают корректировать графики в зависимости от оперативной обстановки.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в Росавиации.

Путешественникам рекомендуют заранее проверять актуальную информацию о времени вылета и прилёта. Статус рейсов может меняться в течение дня, поэтому пассажирам советуют следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и поддерживать связь со своими авиаперевозчиками.

К слову, с 1 июня в России начал работать пилотный проект, который позволяет пассажирам проходить на борт самолёта без предъявления паспорта. Тестирование проходит в аэропортах Шереметьево и Пулково.