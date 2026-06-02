Самолёт S7 из Иркутска не может приземлиться в Петербурге из-за ограничений
Обложка © ТАСС /Александр Демьянчук
Самолёт компании S7, летящий из Иркутска в Петербург, не может приземлиться в Пулково на фоне частичных ограничений, введённых в воздушной гавани.
По данным «Осторожно, Петербург», борт находится в зоне ожидания и кружит над городом. Также пока приземлиться не могут два рейса из Москвы и Антальи.
Напомним, утром 2 июня аэропорт Пулково выполняет рейсы в особом порядке. Работа воздушной гавани ведётся по согласованию с профильными государственными органами. Такой режим введён в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.