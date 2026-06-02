Красота не требует жертв: Депутат Плякин попросит МВД проверить блогера Лизу Барашек за макияж за рулём
Лиза Барашек. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / barrashik
Депутат Госдумы Владимир Плякин в беседе с Life.ru рассказал, что направит запрос в МВД с просьбой проверить блогера Лизу Барашек. Причина — опасная езда, а точнее, нанесение макияжа за рулем автомобиля, которое она демонстрирует многотысячной аудитории.
Лиза Барашек красится за рулём. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / barrashik
Удивительно, сколько важных дел люди умудряются выполнять за рулем. Кто-то изучает содержимое собственного носа, кто-то листает телефон, кто-то ведёт бурную переписку. Все они, конечно, уверенные претенденты на «премию Дарвина.
Парламентарий отмечает, что отдельная категория нарушителей — это блогеры. Они считают нормальным показывать подписчикам, как можно краситься, находясь за рулем.
«Видимо, красота требует жертв. Вопрос только в том, почему жертвами должны становиться окружающие», — возмутился депутат.
Плякин отметил, что скорость в таких видео обычно небольшая, и в случае ДТП, возможно, пострадает только железо. Но, подчеркнул он, дорога тем и отличается от гримёрки, что в любую секунду перед машиной может оказаться ребёнок, велосипедист или пешеход.
Направлю запрос в МВД, чтобы специалисты посмотрели, нет ли здесь нарушений, предусмотренных законом. А всем остальным, наверное, стоит лишний раз задуматься: автомобиль — это всё-таки средство повышенной опасности, а не передвижной салон красоты.
Депутат напомнил, что за разговор по телефону без гарнитуры предусмотрен штраф, и камеры исправно «воспитывают рублем». Однако нанесение макияжа за рулём пока остаётся в серой зоне — и Плякин намерен прояснить, подпадает ли это под действующие статьи КоАП.
