Киев сознательно идёт на бесчеловечные теракты против мирного населения и детей, создавая тем самым совершенно иную парадигму конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделанное накануне российским лидером Владимиром Путиным заявление о переходе противостояния в новое качество.

Спикер Кремля подчеркнул, что уничтоженный колледж в Старобельске никогда не был военным объектом — там учились молодые люди, в основном девушки. Киевский режим прекрасно знал об этом, но всё равно нанёс удар. Об этом говорят технические характеристики использованных беспилотников и средства связи, которые удалось установить следствию.

Песков подчеркнул, что если украинская сторона сознательно идёт на террористические акты против мирных граждан и детей, это и есть совершенно другая парадигма. Такие действия находятся за гранью человечности.

Также Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит добиваться поставленных целей специальной военной операции, хотя мирный путь урегулирования более предпочителен. Он подчеркнул, что Москва готова к переговорам, но для этого другая сторона должна быть настроена на серьёзные решения.