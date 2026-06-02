2 июня, 09:56

Осознанная бесчеловечность: Песков объяснил слова Путина о придании Киевом нового качества конфликту

Песков: Киев намеренно идёт на преступления против мирного населения и детей

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Киев сознательно идёт на бесчеловечные теракты против мирного населения и детей, создавая тем самым совершенно иную парадигму конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделанное накануне российским лидером Владимиром Путиным заявление о переходе противостояния в новое качество.

Спикер Кремля подчеркнул, что уничтоженный колледж в Старобельске никогда не был военным объектом — там учились молодые люди, в основном девушки. Киевский режим прекрасно знал об этом, но всё равно нанёс удар. Об этом говорят технические характеристики использованных беспилотников и средства связи, которые удалось установить следствию.

Песков подчеркнул, что если украинская сторона сознательно идёт на террористические акты против мирных граждан и детей, это и есть совершенно другая парадигма. Такие действия находятся за гранью человечности.

Песков вновь подчеркнул готовность России к переговорам с Украиной

Также Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит добиваться поставленных целей специальной военной операции, хотя мирный путь урегулирования более предпочителен. Он подчеркнул, что Москва готова к переговорам, но для этого другая сторона должна быть настроена на серьёзные решения.

Александр Юнашев
