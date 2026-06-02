2 июня, 10:07

Песков заявил о сознательном решении Киева совершать теракты против детей

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сознательные теракты Киева против мирных жителей и детей означают «совсем другую парадигму» конфликта. Так представитель Кремля прокомментировал удар ВСУ по колледжу и общежитию о студентами в Старобельске.

«Если киевский режим идёт сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей — это и есть совсем другая парадигма», — сказал Песков журналистам.

Небензя показал в ООН фото убитых в Старобельске и пристыдил постпреда Киева

Удар ВСУ по Старобельскому колледжу произошёл в ночь на 22 мая: были повреждены учебный корпус и общежитие, где находились десятки студентов. В результате погиб 21 человек, ещё 65 были ранены. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и поручил подготовить меры реагирования. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в ООН призвали провести оперативное и независимое расследование удара.

