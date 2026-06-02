Песков заявил о сознательном решении Киева совершать теракты против детей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сознательные теракты Киева против мирных жителей и детей означают «совсем другую парадигму» конфликта. Так представитель Кремля прокомментировал удар ВСУ по колледжу и общежитию о студентами в Старобельске.

«Если киевский режим идёт сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей — это и есть совсем другая парадигма», — сказал Песков журналистам.