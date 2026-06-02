В Липецке у 19-летней девушки удалили из паха кисту с зубами

У пациентки из Липецка в области паха обнаружили доброкачественное новообразование, внутри которого находились зубы. О необычном случае рассказали в региональном Минздраве.

Как пояснили специалисты, это доброкачественное образование формируется ещё во время внутриутробного развития из эмбриональных клеток, которые «застревают» не в том месте. Внутри такой кисты со временем могут развиваться самые разные ткани — кожа, волосы, сальные железы и даже зубная эмаль.

Операцию провёл заведующий отделением гинекологии ЛОКБ Артём Мешков. Доступ был эндоскопическим, малоинвазивным — через небольшие проколы. Когда кисту удалили и вскрыли, внутри действительно обнаружились сформированные зубы.

Сейчас девушка уже выписана на амбулаторное лечение, осложнений после вмешательства не возникло.

