2 июня, 10:12

В Липецке у 19-летней девушки удалили из паха кисту с зубами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

У пациентки из Липецка в области паха обнаружили доброкачественное новообразование, внутри которого находились зубы. О необычном случае рассказали в региональном Минздраве.

Как пояснили специалисты, это доброкачественное образование формируется ещё во время внутриутробного развития из эмбриональных клеток, которые «застревают» не в том месте. Внутри такой кисты со временем могут развиваться самые разные ткани — кожа, волосы, сальные железы и даже зубная эмаль.

Операцию провёл заведующий отделением гинекологии ЛОКБ Артём Мешков. Доступ был эндоскопическим, малоинвазивным — через небольшие проколы. Когда кисту удалили и вскрыли, внутри действительно обнаружились сформированные зубы.

Сейчас девушка уже выписана на амбулаторное лечение, осложнений после вмешательства не возникло.

Врачи приняли роды у пациентки в момент атаки ВСУ на роддом в Энергодаре

Ранее Life.ru рассказывал, как в Подмосковье 47-летний житель чуть не лишился руки после того, как в гараже на него упал тяжёлый лист стекла. Травма оказалась страшной: конечность держалась буквально на лоскутке кожи — сработало словно гильотина. Мужчина оперативно вызвал скорую и лишь это позволило ему не остаться калекой.

