Под окнами многоэтажки в Зеленограде нашли тело 19-летнего студента

В ночь на 2 июня в Зеленограде 19-летний студент колледжа свёл счёты с жизнью, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, местные жители около половины четвёртого утра заметили у одной из многоэтажек тело молодого человека с характерными травмами и вызвали экстренные службы.

Известно, что молодой человек общался с девушкой-ровесницей. У них были сложные отношения. Уточняется, что незадолго до трагедии она инициировала разрыв, пара перестала общаться.

Ранее москвичка сорвалась с 8-го этажа во время празднования дня рождения подруги. Она с друзьями пришла поздравить именинницу, которой только что исполнилось 17 лет. Девушка погибла.