ФТС заявила о стабильной работе системы СПОТ, запущенной на границе

Глава ФТС России Валерий Пикалёв контролирует запуск системы подтверждения ожидания поставки товаров в пунктах пропуска. Обязательные требования начали действовать накануне, 1 июня, и первые дни работы проходят в штатном режиме.

Новая система СПОТ заработала на границе: в ФТС рассказали, как проходит запуск.

По данным ведомства, СПОТ функционирует без сбоев и не замедляет пересечение границы транспортом. Контрольные алгоритмы уже проверяются в реальных условиях.

В ФТС отметили, что стабильному старту помогли тестовый период, обучение инспекторов и дополнительное техническое оснащение. Таможенников заранее обеспечили программными средствами для работы с новым цифровым инструментом.

На начальном этапе во всех пунктах пропуска дежурят IT-специалисты. Они готовы оперативно помочь с настройкой и поддержанием устойчивой работы системы. Перевозчики подтверждают, что проверка QR-кодов проходит быстро. Подготовка должностных лиц и мобильных групп, по оценке участников процесса, позволяет оформлять транспорт максимально оперативно.

