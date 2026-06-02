Исполнитель хита Gangnam Style может сесть в тюрьму и утянуть за собой 5 человек

Южнокорейскому певцу Psy, настоящее имя которого Пак Чэ Сан, грозит до года лишения свободы из-за дела о психотропных препаратах. Артиста, прославившегося хитом Gangnam Style, подозревают в нарушении медицинского законодательства.

По данным агентства Ренхап, с 2022 по 2025 год исполнитель мог отправлять менеджера и других людей в одну из больниц Сеула, чтобы они получали рецепты и покупали лекарства от бессонницы, тревожности и депрессии. Сам певец, как утверждается, перед этим не проходил личный осмотр у врача.

«Согласно медицинскому праву, за подобное нарушение можно получить приговор в виде лишения свободы сроком до года или денежный штраф в размере до 10 миллионов вон [$6,6 тысяч], — говорится в сообщении.

Расследование началось летом прошлого года, а 29 мая 2026-го полиция района Содэмунгу передала материалы в прокуратуру. Помимо Psy, фигурантами дела стали ещё пять человек, включая врача и менеджера артиста.

