«Пуля до сих пор в бедре»: Потомок Пушкина рассказал о нападении Шейха и Соломона

Потомок поэта Александра Пушкина Андрей Де Торби, на которого напали бандиты в Измайловском парке Москвы, рассказал корресподенту Life.ru о нападении. Мужчина признался, что не мог оказать сопротивления, так как его сразу повалили на землю и пытались придушить, а один из нападавших выстрелил в ногу. Пуля до сих пор находится в бедре пострадавшего.

«Выстрел случился, когда я лежал на земле, удерживаемый первым преступником, который меня ударил и повалил. Другие подбежали и просто стали в меня стрелять. Я не мог оказать сопротивления. Первый нападавший был спортивного телосложения. Потом выяснилось, что он боксёр», — пояснил потомок великого поэта.

По словам Андрея, пуля до сих пор находится в его бедре, врачи не решили, что с ней делать. Снаряд вошёл на глубину полтора сантиметра.

Также мужчина рассказал, что творческий талант предка ему не передался, стихи он не пишет. Работает юристом и не имеет никакого отношения к литературе. Про личную жизнь Андрей говорить отказался.

Напомним, ранее в Москве были задержаны подозреваемые в разбойном нападении на потомка Александра Пушкина. Злоумышленники похитили у мужчины телефон стоимостью 80 тысяч рублей. Медики зафиксировали у пострадавшего ранение левого бедра, а также ссадины и ушибы лица. Подозреваемыми оказались 23-летний Руслан Шейх и 26-летний Соломон Израилов.