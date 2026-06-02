ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 11:14

В Севастополе выписали из больниц всех упавших со школьного балкона выпускников

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

В Севастополе из городской больницы № 5 выписали всех подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе № 13 спустя почти две недели лечения. Один пострадавший продолжает лечение в Москве, сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев 2 июня.

«Всех подростков, которые проходили лечение в городской больнице № 5 после обрушения балкона в школе № 13, выписали из медицинского учреждения. Один молодой человек пока остается в Российской детской клинической больнице в Москве», — уточнил глава города.

Брат умершего школьника винит в смерти врачей, пустивших его на последний звонок
Брат умершего школьника винит в смерти врачей, пустивших его на последний звонок

Напомним, что обрушение произошло 20 мая в школе № 13 в посёлке Кача под Севастополем: выпускники вышли на балкон второго этажа, чтобы сфотографироваться, но конструкция не выдержала. Пострадавших подростков госпитализировали, состояние нескольких сначала оценивали как тяжёлое. После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело, а надзорные органы начали проверять обстоятельства инцидента, в том числе состояние конструкции и проведённый ранее ремонт здания.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar