В Севастополе выписали из больниц всех упавших со школьного балкона выпускников

В Севастополе из городской больницы № 5 выписали всех подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе № 13 спустя почти две недели лечения. Один пострадавший продолжает лечение в Москве, сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев 2 июня.

«Всех подростков, которые проходили лечение в городской больнице № 5 после обрушения балкона в школе № 13, выписали из медицинского учреждения. Один молодой человек пока остается в Российской детской клинической больнице в Москве», — уточнил глава города.

Напомним, что обрушение произошло 20 мая в школе № 13 в посёлке Кача под Севастополем: выпускники вышли на балкон второго этажа, чтобы сфотографироваться, но конструкция не выдержала. Пострадавших подростков госпитализировали, состояние нескольких сначала оценивали как тяжёлое. После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело, а надзорные органы начали проверять обстоятельства инцидента, в том числе состояние конструкции и проведённый ранее ремонт здания.