Грудастый Сфинкс на крыше в Мытищах оказался памятью о предке бывшего кандидата в президенты Литвы

Коттедж с «грудастым Сфинксом», который обнаружили в подмосковных Мытищах, оказался творением литовского предпринимателя, бывшего кандидата в президенты республики Владимира Романова. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, 78-летний миллиардер успел побывать владельцем банка, шотландского ФК «Хартс», недавно прогремевшего на местном чемпионате, минского МТЗ-РИПО, а также литовских «Каунаса» и баскетбольного «Жальгириса». Бизнесмен надеялся возглавить прибалтийскую республику, но помешало законодательство — он родился за её пределами, в России.

После краха банка и начатого в республике расследования Романов получил убежище в России, после чего и взялся за возведение необычного дома. Предприниматель признался: только-только построенная крыша напоминала пирамиду, что родило идею поставить наверху Сфинкса — в память о предке Ивашке из Романова, бывшего рыцарем Великого княжества Литовского.

«Начал интересоваться и думаю: лучше ничего нет, как запечатлеть историю предков в виде Сфинкса. Надо бы его сделать убедительно большим и убедительно красивым», — пояснил предприниматель. Однако на деле особняк превратился в местную достопримечательность и регулярно собирают у забора толпы зевак.

Напомним, в Мытищах обнаружили крайне необычный дом. На крыше, казалось бы, ничем не примечательного коттеджа расположилась огромная золотая фигура Сфинкса с женской грудью и львиными лапами. Сам дом оформлен в розовых, белых и тёмно-коричневых тонах.