Соседка влепила оплеуху мальчику в День защиты детей в Новороссийске, ребёнка увезли на скорой

Жительница Новороссийска ударила семилетнего мальчика на игровой площадке. Происшествия сняла камера видеонаблюдения, кадры публикует Kub Mash.

Женщина ударила семилетнего мальчика на детской площадке в Новороссийке. Видео © Telegram / Kub Mash

Дети играли на улице, в какой-то момент между ними возникла размолвка. Проходившая мимо соседка решила вмешаться в конфликт и отвесила мальчику сильную оплеуху. Ребёнок ударился головой о стену.

Мать рассказала врачам об индивидуальной особенности сына — повышенной хрупкости сосудистой системы. Из-за этого обстоятельства медикам пришлось проводить диагностику пострадавшего паренька на протяжении нескольких часов. У него диагностирован ушиб мягких тканей.

Семья уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением на нападавшую. Как отмечают очевидцы, прежде дама уже была замечена в стычках с подрастающим поколением в пределах этого же двора.

Ранее Life.ru рассказывал, как в одном из жилых комплексов столицы произошёл конфликт между местной жительницей и 13-летней девочкой — причиной разногласий стали вовремя неубранных экскременты собаки. Женщина нанесла ребёнку удар по голове. Медики зафиксировали у пострадавшей сотрясение мозга. Мать девочки уже обратилась в полицию с соответствующим заявлением.