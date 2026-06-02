ВС России высокоточным оружием поразили три ТЦК в Киеве

Российские военнослужащие нанесли удар высокоточным оружием сразу по трём территориальным центрам комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) ВСУ в Киеве. Такие данные за последние сутки привели в пресс-службе Минобороны РФ.

«В Киеве поражены три территориальных центра комплектования ВСУ», — говорится в заявлении.

Как сообщалось, ВС РФ запустили ночью 2 июня по Украине 33 баллистические ракеты «Искандер-М» и восемь «Цирконов». В украинском командовани уже признали российский удар по военным целям.