2 июня, 12:25

13-летняя девочка с Урала пробила ножом лёгкое школьнице во время ссоры

Обложка © Life.ru

В Полевском Свердловской области 12-летняя школьница получила удар ножом в спину от 13-летней девочки во время конфликта. Ранее они не были знакомы. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Информацией делится пресс-служба городского отделения МВД.

«Во время допроса пострадавшей полицейские выяснили, что в 16:50 она вместе с подругами находилась около дома № 98 на улице Р. Люксембург. К ним подошли две незнакомые девочки, которые выглядели как их сверстницы или немного старше. В ходе общения произошёл конфликт и незнакомая девочка нанесла удар ножом в спину», — говорится в тексте.

У пострадавшей врачи диагностировали колото-резаную рану грудной клетки и травму левого лёгкого. Личность нападавшей уже установлена. Подозреваемой 13 лет. Она призналась, что постоянно носила с собой перочинный нож якобы для самообороны. Девочка поставлена на профилактический учёт в ПДН. Пострадавшая прооперирована, её состояние оценивается как удовлетворительное.

«Обидели нашу девочку»: Цыденов отдал приказ из-за избиения школьницы из Бурятии в Москве

Ранее в литовском городе Мариямполе произошло ЧП в стенах учебного заведения. 17-летний учащийся гимназии «Судува» напал с ножом на двух своих одноклассниц. Юноша нанёс девушкам ножевые ранения в спину.

Татьяна Миссуми
