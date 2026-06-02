В России могут начать наказывать за любимый мем женоненавистников

В Госдуме изучают инициативу о штрафах за публичное использование уничижительного выражения «РСП», которое расшифровывают как «разведёнка с прицепом». Как сообщает Mash, автором идеи выступила основательница «Совета блогеров» Валерия Рытвина.

По мнению экспертов, негативный смысл заложен уже в самой конструкции выражения. Слово «разведёнка» звучит фамильярно-пренебрежительно, а «прицеп» в отношении ребёнка усиливает унизительный оттенок.

Сейчас инициативу оценивают юристы и профильные специалисты. В парламенте подчёркивают, что семейное положение не должно становиться поводом для травли, насмешек и публичных нападок.

Если предложение поддержат, штрафы смогут назначать за подобные высказывания в постах, комментариях и блогерских публикациях. В таком случае оскорбительный мем рискует превратиться для интернет-троллей в платное удовольствие.

Напомним, что в Госдуму внесли проект закона о штрафах за призывы к ограничению прав женщин. Речь идёт о призывах, затрагивающих ограничения прав женщин в сфере образования, труда и участия в общественно-политической жизни, а также о заявлениях, унижающих их достоинство.