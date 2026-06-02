Коварный сигнал: Россиянам объяснили, почему с возрастом волосы теряют цвет и блеск

Доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, что уход и салонные процедуры не всегда возвращают волосам блеск. Иногда причина кроется внутри организма: дефициты, гормональные нарушения или другие проблемы со здоровьем.

Тусклость волос, по словам специалиста, связана с комплексом биохимических изменений. С возрастом снижается выработка меланина: «истощается пул стволовых клеток меланоцитов, и каждое последующее их поколение как копия с плохого ксерокса имеет всё больше нарушений структуры и функции». Страдают и меланосомы, доставляющие пигмент.

Оксидативный стресс (из-за ультрафиолета, загрязнений, курения, алкоголя) повреждает клетки фолликулов. Ухудшается кровоснабжение кожи головы, замедляется синтез кератина. Волосы становятся пористыми и тусклыми. На состояние прядей влияют неправильное питание (избыток сахара), заболевания щитовидной железы, анемия, патологии ЖКТ и гормональные сбои.

Повод для консультации врача: резкое выпадение, ломкость, сильное сечение, зуд или покраснение кожи головы, внезапные изменения без видимых причин. Диагностика включает трихоскопию, анализы крови на гормоны, железо, витамины и микроэлементы, уточнила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

