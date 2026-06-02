Фигуристка Мария Сенюк передала олимпийский смартфон музею МГУСиТ

Участница Олимпийских игр в Милане Мария Сенюк, в 2019 году сменившая спортивное гражданство на израильское, сделала подарок музею Московского государственного университета спорта и туризма. Она передала учебному заведению смартфон Samsung, который получила на Играх. Об этом она сообщила ТАСС.

По словам спортсменки, мысль расстаться с устройством появилась сразу после того, как она узнала об открытии музейного пространства в университете.

«Одно дело — продать его, совсем другое — сохранить в памяти», — сказала она.

Особую ценность телефону придают видеозаписи, которые до сих пор хранятся в его памяти. Среди них есть кадры с церемонии открытия Олимпиады, снятые в тот момент, когда фигуристка выходила на стадион вместе с другими участниками соревнований.

На трибунах собрались тысячи болельщиков, а масштаб арены стал для неё беспрецедентным. Особенно спортсменку впечатлил момент, когда зрители одновременно включили фонарики на своих телефонах. Параллельно с выступлениями на международных турнирах девушка получает образование в Московском государственном университете спорта и туризма. Сейчас она осваивает профессию тренера по фигурному катанию, а до поступления в вуз окончила колледж по специальности педагога физической культуры.

Ранее олимпийские смартфоны, вручённые спортсменам на Играх 2026 года, уже привлекали внимание после появления на сайтах объявлений. На продажу такие устройства выставили фигуристки Карина Акопова и Мария Сенюк. За свой гаджет Акопова рассчитывала получить 200 тысяч рублей, тогда как Сенюк оценила аналогичный подарок в 210 тысяч рублей.