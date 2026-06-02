В Бразилии бабушка умерла, потеряв равновесие и упав с трапа самолёта

В Бразилии 72-летняя пассажирка погибла после падения с трапа самолёта в аэропорту Конгоньяс в Сан-Паулу. Она прилетела рейсом авиакомпании Latam из города Рибейран-Прету. Об этом сообщает британский портал Daily Mail.

Во время высадки из воздушного судна пожилая пассажирка потеряла равновесие на ступенях и упала. На месте ей оказали первую помощь, после чего срочно доставили в больницу.

Врачи диагностировали серьёзную травму головы и внутричерепное кровотечение. Несмотря на лечение, через два дня женщина скончалась. В авиакомпании Latam выразили соболезнования семье погибшей. Перевозчик заявил, что после инцидента действовал по установленным протоколам безопасности.

