В Госдуме призвали возродить Госкино

В России следует сформировать госорган, напоминающий Государственный комитет СССР по кинематографии (Госкино). Подобная структура должна взять под контроль кинематограф, потому что такие творческие направления выступают духовным оружием страны. Об этом рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев.

«Нужно возвращать такую структуру, как Госкино, которая очень хорошо себя зарекомендовала в советское время. Кинематограф и система кинопроката должны находиться в поле государственной системы. Госкино должно отвечать за всё, что делается в кинематографе», – пояснил парламентарий.

По его словам, кинематограф должен вернуться под управление государства. Бурляев пояснил, что он не против частных кинопроизводств, но нужно соблюдать баланс, и, конечно, не допускать ущемления свободы творчества. По мнению депутата, российский кинопрокат начал деградировать ещё со времён перестройки. Он обратил внимание, что фильмы больше развлекают, чем чему-то учат.

