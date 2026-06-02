2 июня, 13:50

Стала известна причина смерти актрисы театра имени Пушкина Нины Марушиной

Заслуженная артистка РФ Нина Марушина скончалась от продолжительной болезни

Нина Марушина. Обложка © VK / Театр имени Пушкина

Причиной смерти заслуженной артистки России Нины Марушиной стала продолжительная болезнь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

«На 92-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, актриса Театра имени Пушкина Нина Марушина», — приводит сообщение агентство.

Напомним, Нина Марушина ушла из жизни сегодня — спустя две недели после своего 91-го дня рождения. Большую часть своей карьеры артиста она служила в Московском драматическом театре имени Пушкина.

Юрий Лысенко
