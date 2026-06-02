2 июня, 14:16

Ушаков: Делегация США примет участие в ПМЭФ впервые за 8-9 лет

Американские представители официально посетят Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), что произойдёт впервые за последние несколько лет. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне американцы отсутствовали где-то с 20172018 года», — уточнил он на брифинге.

Выступление Кука запланировано на тематической сессии форума «Россия — США: диалог культур», где со своей речью также выйдут на сцену руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Ушаков добавил, что американская делегация намерена провести переговоры с российскими коллегами. В частности, будут затронуты темы двусторонней культурной повестки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, 5 июня. После выступления российского лидера слово возьмут участвующие в заседании иностранные гости. Далее начнётся дискуссия, большая часть вопросов будет задаваться президенту.

ПМЭФ пройдёт с 3 по 6 июня. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Татьяна Миссуми
