2 июня, 14:14

Путин и Мирзиёев проведут встречу в Петербурге 4 июня

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведут двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге 4 июня. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Мирзиёев приедет в Северную столицу для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Встреча состоится вечером 4 июня в Константиновском дворце. В Кремле выразили признательность узбекскому лидеру за то, что он принял приглашение.

Путин проведёт большую встречу с главами мировых СМИ на полях ПМЭФ

Также Юрий Ушаков сообщил, что 5 июня Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. После выступления российского лидера слово предоставят иностранным гостям, а затем начнётся дискуссия, в ходе которой основная часть вопросов будет адресована главе государства.

