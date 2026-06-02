19-летней девушке ампутировали ногу после нападения акулы на курорте в Бразилии

В Бразилии 19-летняя девушка пострадала после нападения тигровой акулы на пляже Боа-Виажем. Об этом сообщает The Sun. Хищница атаковала Марселу Виторию де Лиму Сантос в воде и нанесла ей тяжёлую травму ноги.

Пострадавшую вытащил на берег её двоюродный брат. После этого отдыхающие попытались оказать девушке первую помощь. Рядом оказался врач, который в тот момент не был на дежурстве. Он наложил жгут и помог остановить кровотечение до приезда медиков. Девушку доставили в больницу. По данным издания, из-за тяжести травмы врачам пришлось ампутировать ей правую ногу.

Тигровые акулы считаются одними из наиболее опасных для человека. В среднем они вырастают до 4,25 метра и могут весить сотни килограммов. Ранее сообщалось о похожем случае у побережья австралийского Квинсленда, где акула напала на мужчину, занимавшегося подводной охотой у рифа Кеннеди-Шоал.