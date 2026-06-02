2 июня, 14:49

Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса Steam, работающего с перебоями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Thomazini

В России функционирование игровой платформы Steam никак не ограничивается. Об этом сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Роскомнадзора, комментируя жалобы граждан на сбои в работе сервиса.

По данным сервиса DownDetector, только за 1 июня подано 275 жалоб. Сегодня, 2 июня, сбои продолжаются. Большинство пользователей пишут, что сервис выдаёт ошибку 101. Чаще всего обращаются граждане из Магаданской, Пензенской, Ленинградской областей, Камчатского и Пермского краёв.

Ранее в феврале уже фиксировался массовый сбой в Steam. Он произошёл по всему миру. Компания Valve, владелец сервиса, не опубликовала официальных комментариев. Известно, что проблема возникла на стороне серверов платформы.

Татьяна Миссуми
