«Свечные» аферисты 10 лет выманивали последние деньги у доверчивых стариков в Москве

В Москве перед судом предстали двое проходимцев, организовавших фиктивные курсы по изготовлению свечей. Их жертвами стали более двухсот граждан, в основном пенсионеры, сообщает сайт MK.ru.

Мужчина, у которого был небольшой бизнес по выращиванию грибов, предложил своей партнёрше наладить свечное производство. Парочка разместила в интернете рекламу: якобы за 5000 рублей (на закупку материалов) любой желающий мог пройти краткий курс и начать делать декоративные поделки.

На объявления откликались в основном люди преклонного возраста. Их привлекала невысокая цена. Однако после оплаты выяснялось: присланные заготовки (воск, фитиль, украшения) были настолько ужасного качества, что изготовить из них красивую фигурку не представлялось возможным.

Возвращать деньги коммерсанты отказывались. Более того, они запугивали пожилых людей неприятностями с полицией за срыв договора. Своеобразный «свечной» конвейер проработал почти десять лет. Аферисты несколько раз меняли юридические адреса и названия фирм. К моменту раскрытия схемы число пострадавших перевалило за двести человек. Преображенский суд приговорил обоих мошенников к пяти годам лишения свободы.

А ранее Life.ru писал, как мошенники заставляют жертв добровольно отдавать деньги. По данным МВД РФ, сначала людей психологически обрабатывают, затем создают стрессовую ситуацию, после чего граждане сами добровольно отдают свои накопления.