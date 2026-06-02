«Свечные» аферисты 10 лет выманивали последние деньги у доверчивых стариков в Москве
В Москве осудили организаторов «свечных» курсов за обман пенсионеров
В Москве перед судом предстали двое проходимцев, организовавших фиктивные курсы по изготовлению свечей. Их жертвами стали более двухсот граждан, в основном пенсионеры, сообщает сайт MK.ru.
Мужчина, у которого был небольшой бизнес по выращиванию грибов, предложил своей партнёрше наладить свечное производство. Парочка разместила в интернете рекламу: якобы за 5000 рублей (на закупку материалов) любой желающий мог пройти краткий курс и начать делать декоративные поделки.
На объявления откликались в основном люди преклонного возраста. Их привлекала невысокая цена. Однако после оплаты выяснялось: присланные заготовки (воск, фитиль, украшения) были настолько ужасного качества, что изготовить из них красивую фигурку не представлялось возможным.
Возвращать деньги коммерсанты отказывались. Более того, они запугивали пожилых людей неприятностями с полицией за срыв договора. Своеобразный «свечной» конвейер проработал почти десять лет. Аферисты несколько раз меняли юридические адреса и названия фирм. К моменту раскрытия схемы число пострадавших перевалило за двести человек. Преображенский суд приговорил обоих мошенников к пяти годам лишения свободы.
