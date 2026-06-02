ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 14:47

Путин поддержал идею возрождения Российского пушкинского общества

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин поддержало идею о возрождении Российского пушкинского общества. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ, где и прозвучала инициатива.

«Конечно, нужно возродить. Нужно это сделать и сделать самым наилучшим образом», — сказал российский лидер.

Российское пушкинское общество было основано в 1882 году, однако после революции приостановило свою работу. В 1938 году после празднования столетия великого русского поэта его восстановили, но вновь распустили в 1952 году.

Путин счёл избыточной латиницу на рекламных вывесках
Путин счёл избыточной латиницу на рекламных вывесках

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков анонсировал большую речь Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Оно состоится в пятницу, 5 июня.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Александр Пушкин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar