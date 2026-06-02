Путин поддержал идею возрождения Российского пушкинского общества
Президент Владимир Путин поддержало идею о возрождении Российского пушкинского общества. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ, где и прозвучала инициатива.
«Конечно, нужно возродить. Нужно это сделать и сделать самым наилучшим образом», — сказал российский лидер.
Российское пушкинское общество было основано в 1882 году, однако после революции приостановило свою работу. В 1938 году после празднования столетия великого русского поэта его восстановили, но вновь распустили в 1952 году.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков анонсировал большую речь Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Оно состоится в пятницу, 5 июня.
