Путин счёл избыточной латиницу на рекламных вывесках

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране остаётся слишком много рекламных вывесок на латинице. По его словам, такая подача не всегда выглядит обоснованной. Эту тему глава государства поднял на Совете по поддержке русского языка и языков народов РФ. Он отметил, что к родному языку в России часто относятся как к чему-то само собой разумеющемуся.

«Знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся, как к чему-то само собой разумеющемся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимание, ну вот эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно, причем иногда необоснованно», — сказал Путин.

Президент отдельно указал, что даже в столице, где такой рекламы стало меньше, проблема всё равно заметна. Заявление прозвучало в контексте обсуждения поддержки русского языка и языков народов России.