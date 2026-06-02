ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 14:43

Путин счёл избыточной латиницу на рекламных вывесках

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране остаётся слишком много рекламных вывесок на латинице. По его словам, такая подача не всегда выглядит обоснованной. Эту тему глава государства поднял на Совете по поддержке русского языка и языков народов РФ. Он отметил, что к родному языку в России часто относятся как к чему-то само собой разумеющемуся.

«Знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся, как к чему-то само собой разумеющемся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимание, ну вот эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно, причем иногда необоснованно», — сказал Путин.

Скрытые сигналы в городской среде: Как здания, вывески и реклама незаметно влияют на наше поведение
Скрытые сигналы в городской среде: Как здания, вывески и реклама незаметно влияют на наше поведение

Президент отдельно указал, что даже в столице, где такой рекламы стало меньше, проблема всё равно заметна. Заявление прозвучало в контексте обсуждения поддержки русского языка и языков народов России.

Ранее в ходе того же заседания Владимир Путин поручил организовать в детских лагерях тематические смены по русскому языку и литературе, открыть факультеты русского языка в федеральных университетах, а доклад по реализации языковой политики наделить статусом государственного и предоставлять ежегодно.

В России ограничили использование иностранных слов в вывесках
В России ограничили использование иностранных слов в вывесках

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar