Azur Air прошёл повторную проверку, часть авиапарка допущена к полётам

Авиакомпания Azur Air вновь начнёт летать, так как успешно прошла повторную проверку из-за выявленных ранее нарушений. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. При этом не все самолёты перевозчика допущены к рейсам. Треть авиапарка продолжит стоять в ангарах.

В небо смогут подняться шесть лайнеров Boeing. Ещё три борта из парка пока не будут эксплуатироваться, так как в их двигателях обнаружили отклонения в параметрах. Как заверил глава Росавиации Дмитрий Ядров, в ближайшую неделю с Azur Air снимут наложенные ранее ограничения.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air устранила практически все замечания, выявленные Ространснадзором во время проверки. Компании было рекомендовано провести внутренний мониторинг технических подразделений и пересмотреть организацию работы. Отдельно указывалось на необходимость оценки состояния авиатехники и процедур обслуживания самолётов. Перевозчик едва не лишился лицензии на полёты из-за постоянных нарушений.