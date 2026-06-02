ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 15:37

Azur Air прошёл повторную проверку, часть авиапарка допущена к полётам

Самолёт Azur Air. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Самолёт Azur Air. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Авиакомпания Azur Air вновь начнёт летать, так как успешно прошла повторную проверку из-за выявленных ранее нарушений. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. При этом не все самолёты перевозчика допущены к рейсам. Треть авиапарка продолжит стоять в ангарах.

В небо смогут подняться шесть лайнеров Boeing. Ещё три борта из парка пока не будут эксплуатироваться, так как в их двигателях обнаружили отклонения в параметрах. Как заверил глава Росавиации Дмитрий Ядров, в ближайшую неделю с Azur Air снимут наложенные ранее ограничения.

Более 2500 россиян купили путёвки у ANEX Tour под несуществующие рейсы Air Anka
Более 2500 россиян купили путёвки у ANEX Tour под несуществующие рейсы Air Anka

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air устранила практически все замечания, выявленные Ространснадзором во время проверки. Компании было рекомендовано провести внутренний мониторинг технических подразделений и пересмотреть организацию работы. Отдельно указывалось на необходимость оценки состояния авиатехники и процедур обслуживания самолётов. Перевозчик едва не лишился лицензии на полёты из-за постоянных нарушений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • azurair
  • Росавиация
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar