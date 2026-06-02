Путин призвал уделять больше внимания поддержке языков народов России

В России следует уделять больше внимания поддержке языков народов нашей страны, этими вопросами должны заняться как в экспертном сообществе, так и в федеральном центре. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Я считаю, что мы слишком мало уделяем внимания языкам народов Российской Федерации, они сами мало уделяют этому внимание. Поэтому считаю, что очень важное направление, безусловно, оно будет поддержано», — подчеркнул глава государства в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

Он похвалил издание серии «Библиотеки шедевров народов России», которое включает переводы на русский лучших произведений национальных литератур страны.

Ранее президент Владимир Путин поддержало идею о возрождении Российского пушкинского общества. Оно было основано в 1882 году, однако после революции приостановило свою работу. В 1938 году после празднования столетия великого русского поэта его восстановили, но вновь распустили в 1952 году.