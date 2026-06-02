Трамп неожиданно поставил главу жилищного финансирования во главе разведки США

Президент США Дональд Трамп заявил, что назначает Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Сейчас Пулте возглавляет Федеральное агентство жилищного финансирования. Он должен заменить Тулси Габбард, которая покидает должность директора Нацразведки. Она объявила об уходе на фоне болезни мужа (у него рак).

В США решение уже вызвало критику со стороны демократов. Оппоненты Трампа заявили, что у Пулте нет достаточного опыта в разведке, а само назначение может усилить политизацию спецслужб. Если Трамп решит назначить Пулте директором Нацразведки на постоянной основе, ему потребуется утверждение Сената. Пока же речь идёт именно о временном исполнении обязанностей.