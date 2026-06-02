Россиянка не поступила на бюджет и решила учиться в ВУЗе бесплатно по поддельным чекам, её задержали
Вологжанка подделывала квитанции об оплате обучения в ВУЗе и попала под статью
Обложка © Life.ru
В Вологде 29-летняя девушка присылала в учебное заведение поддельные квитанции об оплате обучения. В течение года ей удавалось обманывать руководство, но аферистку раскрыли. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом рассказали в региональном МВД.
«С заявлением о мошенничестве обратилась сотрудница одного из вологодских институтов. Женщина рассказала, что одна из студенток в августе и ноябре 2025 года предоставила чеки об оплате обучения за год. Позже, во время проведения проверки, выяснилось, что чеки есть, а деньги на счёт так и не поступили», — уточнили в ведомстве.
Сумма ущерба составила 77 000 рублей. По словам подозреваемой, она всего лишь очень хотела учиться в институте, а денег не было. Несостоявшейся студентке грозит тюремный срок до пяти лет.
Ранее в Москве была задержана 41-летняя женщина, которая под видом оказания психологической помощи убеждала клиентов вложить в свои проекты более 28,7 миллиона рублей, а затем объявила себя банкротом. Пострадали два человека.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.