Сборная Германии вылетела на ЧМ-2026 регулярным рейсом

Сборная Германии отправилась на чемпионат мира по футболу не отдельным чартером, а обычным регулярным рейсом. Футболисты летят до американскими Чикаго вместе с гражданскими пассажирами.

На борту, помимо команды, находятся около 300 человек. Перелёт до США займёт примерно девять часов. У выхода на посадку некоторым пассажирам повезло получить футболки сборной. Для болельщиков такой рейс стал редким шансом оказаться рядом с Бундестим ещё до старта турнира.

В заявку сборной Германии на ЧМ-2026 вошли 26 футболистов. Вратари: Оливер Бауманн, Мануэль Нойер и Александр Нюбель. Защитники: Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Паскаль Гросс, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Джонатан Та и Малик Тиав. В полузащите заявлены Йозуа Киммих, Александар Павлович, Леон Горетцка, Леннарт Карл, Джамал Мусиала, Феликс Нмеча, Максимилиан Байер, Анджело Штиллер, Джейми Левелинг, Надим Амири и Флориан Виртц. В нападении — Кай Хавертц, Лерой Сане, Дениз Ундав и Ник Вольтемаде.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Мексике и Канаде. Турнир впервые в истории соберет 48 национальных сборных. Матчи состоятся с 11 июня по 19 июля.