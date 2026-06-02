Компания NL International отозвала иск о защите репутации к Боне
Виктория Боня. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya
Новосибирская компания «НЛ Континент», известная под брендом NL International, отозвала иск о защите деловой репутации к блогерше Виктории Боне. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА «Новости».
В пресс-службе суда агентству сообщали, что истец требовал признать заявления Бони в свой адрес вредящими деловому имиджу и обязать блогершу их удалить.
Напомним, что в начале апреля производитель БАДов и коктейлей для похудения «НЛ Континент» (бренд NL International) в начале апреля направил в суд иски к Виктории Боне и телеведущей Маше Малиновской — оба заявления датированы 6 апреля. В числе собственников компании — Юлия Гольдорт и Роман Товстик. Вскоре выяснилось, что причиной для претензий стали слова Бони, назвавшей компанию финансовой пирамидой. Сама она тогда прокомментировала ситуацию сдержанно, сказав, что дело не стоит обращения в суд.
