Компания NL International отозвала иск о защите репутации к Боне

Новосибирская компания «НЛ Континент», известная под брендом NL International, отозвала иск о защите деловой репутации к блогерше Виктории Боне. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

В пресс-службе суда агентству сообщали, что истец требовал признать заявления Бони в свой адрес вредящими деловому имиджу и обязать блогершу их удалить.