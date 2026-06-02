Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 июня, 17:15

ПМЭФ-2026 посетят около 30 американских компаний, продолжающих работу в РФ

Обложка © Life.ru

Примерно тридцать американских компаний, продолжающих работать в России, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор петербургского филиала Американской торговой палаты (AmCham Russia) Мария Чернобровкина.

«Порядка 30 американских компаний примут участие в ПМЭФ в этом году»,приводит агентство слова собеседницы.

Страной-гостем ПМЭФ станет Саудовская Аравия — приедет принц со свитой из 200 человек

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что впервые за несколько лет Петербургский международный экономический форум посетит официальная делегация из США во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. По словам представителя Кремля, на таком уровне американцы отсутствовали на площадке примерно с 2017-2018 годов.

Юрий Лысенко
