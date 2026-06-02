Десятки украинских военнослужащих утонули в реке Псёл в районе населённого пункта Мирополье. Причиной гибели стал приказ переплыть водоём в средствах бронезащиты, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, речь идёт о солдатах 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 11 мая многие из них числятся «пропавшими без вести», а выходить на связь перестали ещё в первых числах мая.

Командование отправило бойцов форсировать Псел прямо в бронежилетах и касках — в результате многие утонули, не справившись с тяжестью экипировки. Информацию до родственников довели только после того, как Мирополье освободили военнослужащие группировки «Север» ВС РФ.

Ранее стало известно, что на Запорожском направлении сдалась в плен группа иностранных наёмников, воевавших на стороне киевского режима. Иностранцы занимали позиции к югу от областного центра. В ходе боевого столкновения они оказались в окружении, лишившись возможности безопасно отступить к своим, после чего единственным выходом для них стало решение сложить оружие.