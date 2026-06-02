МИД РФ обновил концепцию безопасности в зоне Персидского залива

МИД России опубликовал обновлённую Концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Документ размещён на сайте дипведомства.

В документе указывается, что в регионе сохраняется острая кризисная ситуация. На этом фоне Москва считает особенно важной коллективную политико-дипломатическую работу для снижения напряжённости и поиска долгосрочных компромиссов.

«В Москве убеждены в том, что в основу формирования новой устойчивой архитектуры межгосударственных отношений должны быть заложены базовые принципы учета законных интересов всех расположенных там стран», — указали в МИД.

В российском ведомстве подчеркнули, что такая система должна обеспечивать комплексную и надёжную коллективную безопасность. По мнению Москвы, это позволит укрепить стабильность стран региона и защитить их от внешнего вмешательства.

Ситуация в зоне Персидского залива остаётся напряжённой из-за обострения вокруг Ирана, активности США и Израиля, а также рисков для региональной безопасности, судоходства и энергетической инфраструктуры. Москва продвигает идею коллективной системы безопасности, которая должна учитывать интересы всех стран региона и снижать зависимость залива от внешнего военного присутствия. В МИД РФ считают, что такой формат может стать основой для деэскалации и перехода от конфронтации к политико-дипломатическому диалогу.