Двенадцать футболистов РПЛ попали в итоговые заявки на ЧМ-2026

Сразу 12 футболистов, игравший в клубах Российской Премьер-лиги в сезоне 2025/26, вошли в окончательные заявки своих национальных сборных на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщила Международная федерация футбола (FIFA).

Наибольшее представительство получили игроки петербургского «Зенита» — за сборную Бразилии заявлены Дуглас Сантос и Луис Энрике. Также на турнире выступят представители «Краснодара», «Спартака», «Ростова», московских «Динамо» и «Локомотива», махачкалинского «Динамо», «Пари НН» и тольяттинского «Акрона».

Футболисты РПЛ, попавшие в итоговые заявки на ЧМ-2026. Фото © Life.ru

Среди наиболее известных участников — лучший бомбардир минувшего сезона РПЛ Джон Кордоба, который сыграет за сборную Колумбии, а также полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда, включённый в заявку команды ДР Конго.