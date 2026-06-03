Счастливые трусы и жёсткий рэп: Призёр Олимпиады раскрыл свои ритуалы перед гонкой

Серебряный призёр Олимпиады-2026 по дисциплине ски-альпинизм Никита Филиппов признался, что перед стартами полагается не только на форму и подготовку, но и на личные ритуалы. В эксклюзивном интервью Life.ru спортсмен рассказал, что у него нет счастливых лыж, зато есть другая важная деталь.

По словам Филиппова, он чаще выбирает не сами лыжи, а крепления — любимые и скоростные. Именно им спортсмен доверяет в гонке, где важны каждая секунда и каждый переход.

При этом без талисмана всё-таки не обходится. Филиппов с улыбкой признался, что у него есть «счастливые трусы», которые стали частью предстартового ритуала.

«У меня только счастливые трусы есть, как ритуал», — рассказал спортсмен.

Настроиться перед гонкой ему помогает музыка. Одного обязательного трека у Филиппова нет, но жанр он выбирает вполне конкретный — рэп.

Спортсмен слушает русский и американский рэп, причём перед стартом ему нужно что-то «заряжающее» и жёсткое. Такой плейлист помогает собраться перед гонкой и включить нужный режим.

После Олимпиады Филиппов наконец обзавёлся собственным жильём. В торжественной обстановке спортсмену вручили ключи от квартиры в новостройке Петропавловска-Камчатского. Глава региона Владимир Солодов пообещал этот подарок атлету сразу после успешного выступления на Играх — и сдержал слово.