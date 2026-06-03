Новый российский Ил-114-300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ
Российский региональный самолёт Ил-114-300 прибыл в Санкт-Петербург. Борт прилетел в Северную столицу специально для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация.
«Полностью отечественный региональный турбовинтовой самолёт прибыл в Северную столицу в преддверии Петербургского международного экономического форума», — говорится в сообщении.
Участники ПМЭФ смогут осмотреть новинку авиастроения прямо в аэропорту Пулково. Самолёт станет одним из ключевых экспонатов деловой программы.
Президент России Владимир Путин также планирует увидеть новый самолёт. Он выразил желание лично оценить модернизированный региональный лайнер. Глава государства отметил, что с интересом изучит характеристики отечественного Ил-114-300.
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