Новый российский Ил-114-300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ

Российский региональный самолёт Ил-114-300 прибыл в Санкт-Петербург. Борт прилетел в Северную столицу специально для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация.

«Полностью отечественный региональный турбовинтовой самолёт прибыл в Северную столицу в преддверии Петербургского международного экономического форума», — говорится в сообщении.

Участники ПМЭФ смогут осмотреть новинку авиастроения прямо в аэропорту Пулково. Самолёт станет одним из ключевых экспонатов деловой программы.

Ил-114-300. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»

Президент России Владимир Путин также планирует увидеть новый самолёт. Он выразил желание лично оценить модернизированный региональный лайнер. Глава государства отметил, что с интересом изучит характеристики отечественного Ил-114-300.