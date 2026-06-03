Пропавшая в Можайске школьница найдена живой
Обложка © Telegram / «СПАС ГРАД Поиск пропавших детей (СпасГрад)»
В Можайске завершены поиски 11-летней школьницы, пропавшей накануне. Как сообщила пресс-служба поискового отряда «Спас Град», девочка найдена живой.
«Найдена, жива!», — сказано в сообщении поисковиков.
Где именно найдена девочка, не уточняется.
Ранее в Красноярском крае развернулись поиски двух подростков 12 и 15 лет, который отправились гулять в парк «Бобровый лог». Спустя некоторое время ребят нашои живыми.
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