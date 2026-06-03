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Регион
3 июня, 08:16

Пропавшая в Можайске школьница найдена живой

Обложка © Telegram / «СПАС ГРАД Поиск пропавших детей (СпасГрад)»

Обложка © Telegram / «СПАС ГРАД Поиск пропавших детей (СпасГрад)»

В Можайске завершены поиски 11-летней школьницы, пропавшей накануне. Как сообщила пресс-служба поискового отряда «Спас Град», девочка найдена живой.

«Найдена, жива!», — сказано в сообщении поисковиков.

Где именно найдена девочка, не уточняется.

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Ранее в Красноярском крае развернулись поиски двух подростков 12 и 15 лет, который отправились гулять в парк «Бобровый лог». Спустя некоторое время ребят нашои живыми.

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Оксана Попова
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