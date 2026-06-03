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Регион
3 июня, 09:18

Посол РФ Озеров назвал выход Молдавии из СНГ стратегически вредным шагом

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Обложка © ТАСС / Вадим Денисов

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Обложка © ТАСС / Вадим Денисов

Посол России в Кишинёве Олег Озеров раскритиковал выход Молдавии из СНГ, назвав его «непродуманным» и «стратегически вредным» для двусторонних отношений. Об этом дипломат рассказал журналистам на полях ПМЭФ.

Он подчеркнул, что для Кишинёва это решение не принесет никаких положительных результатов. В частности, Озеров указал на то, что ЕС не сможет заменить СНГ в качестве рынка сбыта для молдавской сельхозпродукции. Исходя из этого, дипломат выразил надежду, что Молдавия пересмотрит свою политику и возобновит сотрудничество, поскольку, по его словам, «всё не навечно».

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Напомним, Молдавия официально объявила, что выйдет из СНГ в апреле 2027 года, соответствующее уведомление уже направлено в Минск. Одновременно с этим Кишинёв захотел остаться в экономическом сотрудничестве СНГ.

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Наталья Демьянова
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