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Регион
3 июня, 10:21

Число пострадавших при ударе ВСУ по Мелитополю выросло до шести

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

В Запорожской области уточнили последствия недавнего налета беспилотных летательных аппаратов на Мелитополь. Массированная атака привела к росту числа раненых среди местного населения.

Согласно актуальным данным, полученным от губернатора региона Евгения Балицкого, медицинская помощь потребовалась шестерым горожанам. Все они были экстренно направлены в лечебные учреждения для обследования.

«Только что переговорил с оперативными службами, на данный момент известно о шести пострадавших в результате атаки БПЛА противника на город Мелитополь», — сообщил глава области в своем телеграм-канале.

Сейчас раненые находятся под постоянным контролем медиков. Специалисты оценивают состояние пациентов как стабильное. Угрозы жизням людей нет, характер полученных ими повреждений врачи классифицируют как легкую и среднюю степени тяжести.

Дальнейшее развитие событий остается на контроле у властей региона. Экстренные службы продолжают работу по выявлению последствий налета.

Житель Белгородчины погиб в результате удара БПЛА по предприятию
Житель Белгородчины погиб в результате удара БПЛА по предприятию

Напомним, ВСУ сегодня атаковали Мелитополь. По удар попала школа и Мелитопольский мясокомбинат. Несколько БПЛА были сбиты на подлёте к городу и непосредственно над ним.

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Оксана Попова
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