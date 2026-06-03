Число пострадавших при ударе ВСУ по Мелитополю выросло до шести
Обложка © Life.ru.
В Запорожской области уточнили последствия недавнего налета беспилотных летательных аппаратов на Мелитополь. Массированная атака привела к росту числа раненых среди местного населения.
Согласно актуальным данным, полученным от губернатора региона Евгения Балицкого, медицинская помощь потребовалась шестерым горожанам. Все они были экстренно направлены в лечебные учреждения для обследования.
«Только что переговорил с оперативными службами, на данный момент известно о шести пострадавших в результате атаки БПЛА противника на город Мелитополь», — сообщил глава области в своем телеграм-канале.
Сейчас раненые находятся под постоянным контролем медиков. Специалисты оценивают состояние пациентов как стабильное. Угрозы жизням людей нет, характер полученных ими повреждений врачи классифицируют как легкую и среднюю степени тяжести.
Дальнейшее развитие событий остается на контроле у властей региона. Экстренные службы продолжают работу по выявлению последствий налета.
Напомним, ВСУ сегодня атаковали Мелитополь. По удар попала школа и Мелитопольский мясокомбинат. Несколько БПЛА были сбиты на подлёте к городу и непосредственно над ним.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.