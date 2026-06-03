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3 июня, 10:53

В Киргизии заявили, что поставки оружия Киеву не являются приоритетом республики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Киргизская Республика не является участницей нынешнего конфликта с Украиной. Поэтому страна поддерживает с Незалежной лишь традиционную торговлю. Поставки оружия киевскому режиму не входят в число приоритетов Бишкека. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил первый зампред правительства республики Данияр Амангельдиев.

Чиновник в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что и Украина, и Россия — бывшие советские республики. С обеими странами у Киргизии сложились давние торгово-экономические связи.

«Эта ситуация очень больна для нас. Это очень тяжёлая ситуация. Мы изначально решили, что поставка вооружения не будет входить в наш приоритет», — заявил политик.

Он добавил, что при этом республика поддерживает и защищает именно традиционную торговлю, не втягиваясь в военные аспекты.

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Ранее посол Киргизии Аликбек Джекенкулов заявил, что центробежные процессы раскалывают мир, а конкуренция вытесняет международное право. По словам дипломата, при глобальном расколе государствам важно объединяться. История подтверждает, что совместное развитие выгодно народам.

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Дарья Нарыкова
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