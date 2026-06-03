Журнал «Москвичка» презентовал путеводитель по Петербургу в особняке Мясникова

В Особняке Мясникова в Петербурге прошёл закрытый вечер журнала «Москвичка» в рамках программы ПМЭФ-2026. Главным событием стала презентация путеводителя по Северной столице, созданного редакцией вместе с городским комитетом по туризму.

Как рассказала главный редактор Дарина Алексеева, задача стояла амбициозная — найти нешаблонные маршруты и подлинные места силы, ускользающие от массового туриста. В итоге 50 героев, среди которых Александр Беглов, Борис Пиотровский, Борис Эйфман и Диана Вишнёва, помогли собрать десять авторских маршрутов. Гости вечера первыми получили экземпляры свежего гида.

«Наши мероприятия, вне зависимости от их масштаба, всегда про уют, теплоту и объединение. Так получилось и в этот раз. Собрали родных по духу и громко и, конечно, со вкусом, отметили наш большой запуск и дали старт ПМЭФ-2026», — ответила она.

После официальной части заработала музыка от Теоны Контридзе и диджея Ефима Гинзбурга. Во дворе особняка развернули джелато-бар от d’Alba, а в зоне «Герофарм» под видом лаборатории XIX века подавали хелси-коктейли. За барную стойку встала «Абрау-Дюрсо» с игристым и коктейлями. Среди гостей салона были Роман Ротенберг, Ида Галич, Юлия Барановская, Никита Мазепин, Кристина Потупчик и многие другие.

Журнал «Москвичка» вышел в свет в ноябре 2023 года и сегодня печатается тиражом 30 000 экземпляров. Его можно найти на полках крупнейших магазинов России и на ведущих маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что журнал «Москвичка» шагнул в мир высоких технологий, став заметным участником конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. Издание развернуло на форуме яркий стенд, центральным элементом которого стал арт-автомобиль «Москвич», расписанный самим Покрасом Лампасом. Однако главной интригой оказалась экспериментальная газета, целиком сгенерированная при помощи искусственного интеллекта.