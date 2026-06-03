Путину подарили мемориальное панно в честь его отца
РИА «Новости»: Путин получил панно в честь его отца в год 80-летия Победы
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Владимиру Путину подарили мемориальное панно, посвящённое его отцу — Владимиру Спиридоновичу Путину. О данном факте РИА «Новости» сообщил основатель и глава компании «Дом семейных традиций «Кристиан»» Михаил Шевелёв.
«Мы подарили ещё мемориальное панно, посвящённое папе Владимира Владимировича, сделали это в годовщину Великой Победы, на 80-летие (в 2025 году. — Прим. Life.ru.)», — рассказал руководитель компании на полях ПМЭФ.
Ранее эта фирма уже выставляла на Петербургском международном экономическом форуме художественно оформленное фамильное древо президента. Кроме того, в её экспозиции фигурировали наградной лист, приказ о награждении и медали отца главы государства.
Владимир Спиридонович Путин (1911–1999) — участник Великой Отечественной, был тяжело ранен при обороне Ленинграда. После войны работал мастером на вагоностроительном заводе.
Ранее в Кремле раскрыли программу Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме – 2026. Глава государства планирует выступить на пленарном заседании и встретиться с главами международных СМИ. Помимо этого, состоится ряд двусторонних встреч с гостями из зарубежных стран.
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