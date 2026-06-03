Путину подарили мемориальное панно в честь его отца

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Владимиру Путину подарили мемориальное панно, посвящённое его отцу — Владимиру Спиридоновичу Путину. О данном факте РИА «Новости» сообщил основатель и глава компании «Дом семейных традиций «Кристиан»» Михаил Шевелёв.

«Мы подарили ещё мемориальное панно, посвящённое папе Владимира Владимировича, сделали это в годовщину Великой Победы, на 80-летие (в 2025 году. — Прим. Life.ru.)», — рассказал руководитель компании на полях ПМЭФ.

Ранее эта фирма уже выставляла на Петербургском международном экономическом форуме художественно оформленное фамильное древо президента. Кроме того, в её экспозиции фигурировали наградной лист, приказ о награждении и медали отца главы государства.

Владимир Спиридонович Путин (1911–1999) — участник Великой Отечественной, был тяжело ранен при обороне Ленинграда. После войны работал мастером на вагоностроительном заводе.