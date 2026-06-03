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Регион
3 июня, 11:37

Захарова на ПМЭФ попросила убрать сахарную ложечку из-за зависти Макрона

Мария Захарова и Эмманюэль Макрон. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Мария Захарова и Эмманюэль Макрон. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прошлась по Эмманюэлю Макрону, вспомнив историю с подозрительным свёртком в поезде. На полях ПМЭФ-2026, беседуя с РИА «Новости», дипломат шутливо попросила убрать сахарную ложечку, чтобы французский президент не лопнул от зависти.

«У меня большая просьба убрать ложечку для сахара, потому что иначе нам будет завидовать Макрон», — сказала она.

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Поводом для иронии послужил прошлогодний скандал. Тогда Associated Press засняло в купе поезда, следовавшего в Киев, Макрона, канцлера Фридриха Мерца, а также премьеров Британии и Польши. Перед Макроном лежал белый комок, перед Мерцем — нечто смахивающее на ложку. Едва заметив камеры, политики принялись судорожно прятать эти предметы. В соцсетях тут же заподозрили кокаин. Елисейский дворец позже уверял, что речь шла о салфетке.

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Юлия Сафиулина
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