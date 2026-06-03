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Регион
3 июня, 11:34

Зеленский припугнул чиновников увольнениями из-за срыва поставок Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский пригрозил украиснким увольнением чиновникам, ответственным за задержку в заключении контракта на поставку систем ПВО Patriot. По его словам, несмотря на достигнутые на высшем уровне договорённости о приобретении «Петриотов», юридическая подготовка контракта до сих пор не завершена.

Он дал неделю на решение всех подготовительных вопросов, пригрозив "серьёзными кадровыми выводами" в случае отсутствия прогресса. Страна-поставщик систем не была названа.

«Ожидание затянулось. Поставил финальный срок – неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность по реализации нашей договоренности по «петриотам», либо серьёзные кадровые выводы», — отметил Зеленский.

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Напомним, ранее Зеленский направил Дональду Трампу письмо с просьбой о поставках систем ПВО. В послании бывший комик откровенно признал, что Украина почти полностью зависит от Вашингтона в защите от баллистических угроз, а помощь Запада катастрофически отстаёт от темпа российских ударов по центрам принятия решений. Ответ из Белого дома до сих пор не поступил.

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Наталья Демьянова
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